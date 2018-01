Le Monde est un Village - Invités : Pieterjan Van Kerckhoven et Fabio Di Meo - WÖR - 30/01/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invités : Pieterjan Van Kerckhoven et Fabio Di Meo - WÖR Pieterjan Van Kerckhoven et Fabio Di Meo nous rejoignent pour nous parler de ‘Sssht’, le 2e album de WÖR. Les 5 musiciens y poursuivent leur lecture de la musique traditionnelle flamande du 18ème siècle, en la réarrangeant avec inventivité et jubilation. Nous écouterons quelques plages en leur compagnie Focus CD ‘Juju’ de Piirpauke – Le groupe finlandais Piirpauke est de retour avec ‘Juju’. Un album qui paraît en même temps qu’un livre consacré à Sakari Kukko, fondateur de Piirpauke... en 1974 ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village