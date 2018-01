Le Monde est un Village - Concert : Chicos y Mendez + Lucibela - 25/01/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Concert : Chicos y Mendez + Lucibela Ce soir, les ondes de La Prem1ère porteront deux prestations différentes enregistrées l’été dernier par l’équipe du Monde est un Village : Chicos y Mendez a été capté au Festival Esperanzah! et la chanteuse capverdienne Lucibela s’est présentée devant nos micros au Festival Sfinks Mixed. Métissage musical, langue et musique créole au plus près de nous pour ce moment scénique et artistique coloré et généreux… Présentation : Didier Mélon

