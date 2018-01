Le Monde est un Village - Invité : Tuur Florizoone ; Focus CD ‘Labu’ de Sinouj - 23/01/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invité : Tuur Florizoone L’accordéoniste Tuur Florizoone jouera à 3 reprises le même soir, dans 3 lieux différents et dans 3 projets distincts, le tout à l’occasion de la 4e édition du River Jazz Festival. Tuur nous parle de ses différents projets… et nous (re)dit son amour pour son Art, qu’il exposera ce samedi à la Jazz Station (18h), au Senghor (20h), et au Marni (22h) ! Focus CD ‘Labu’ de Sinouj – Le groupe espagnol Sinouj nous propose un nouveau disque explorant les traditions musicales de la Méditerranée et de l’Afrique. Cette exploration nous est offerte par 9 musiciens issus de multiples pays Présentation : Didier Mélon

