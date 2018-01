Le Monde est un Village - Focus CD ‘Sun a Shine’ de Elkin Robinson ; Focus CD ‘Go...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus CD ‘Sun a Shine’ de Elkin Robinson – L’auteur compositeur a grandi sur l’Ile de Old Providence (Caraïbe), avec des sonorités de calypso, de mento ou de zouk dans les oreilles. Avec six musiciens et Richard Blair à la production, Elkin nous propose une belle et bonne vibration Focus CD ‘Go Tropikal’de DJ Click – Le DJ français a la bougeotte… il sévit et ambiance les salles dans de nombreux pays. Il y croise d’autres artistes ou musiciens et il éprouve souvent l’envie de les inviter en studio pour développer un projet commun. Nous écoutons quelques-uns ses enregistrements effectués dans 7 villes différentes du Pérou, du Mali, du Bénin, du Brésil, de Colombie ou de France Présentation : Didier Mélon

