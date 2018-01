Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Invité : Jacques Stotzem Le guitariste Jacques Stotzem va bientôt entamer une série de concerts avec le répertoire de son dernier disque ‘The Way To Go’, qui sent bon le voyage et la rencontre… Nous profitons de la proximité de ces concerts pour le recevoir en studio et écouter certaines de ses dernières compositions

Émission Le Monde est un Village