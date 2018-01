Le Monde est un Village - River Jazz Festival et concerts à venir ; Focus CD ‘Romanimo’ de...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde River Jazz Festival et concerts à venir Du 12 au 27 janvier, des musiciens belges et internationaux se produiront dans plusieurs salles bruxelloises, à l’occasion du River Jazz Festival. Nous jetons une oreille sur le travail de certains créateurs qui s’y produiront, dont l’accordéoniste Tuur Florizoone… Après la trêve des confiseurs, les concerts reprennent. Qui, où, quand, Le Monde est un Village a des idées à vous soumettre ! Focus CD ‘Romanimo’ de Monika Lakatos – La chanteuse à l’âme tsigane Monika Lakatos nous propose 17 nouveaux titres concernant la communauté Oláh de Hongrie ou des ballades… Présentation : Didier Mélon

