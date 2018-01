Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Bon voyage Nous partons en voyage avec les carnets de routes et de notes de différents artistes qui nous partageront leur savoir-faire et leur univers. Un voyage musical, vocal et original… Avec Guo Gan & Aly Keita, Youn Sun Nah, Samuel Cattiau, Eric Legnini, Vinilé, Feule Caracal

