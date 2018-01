Le Monde est un Village - Concert Karim Baggili - Huy 2017 - 04/01/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon Concert Karim Baggili - Huy 2017 Guitariste, oudiste et chanteur, Karim Baggili jongle avec des univers musicaux multiples. Il a proposé le nouveau répertoire de son projet Apollo You Sixteen sur la scène du Festival d’Art de Huy, en symbiose avec ses complices et musiciens de talent, Youri Nanaï à la basse, Vivian Ladrière aux percussions et batterie, Mohammed Al Mokhlis au violon, Silvano Macaluso aux claviers et au chant, Karoline de la Serna

