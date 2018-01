Le Monde est un Village - Concert Kayhan Kalhor et Erdal Erzincan - Huy 2017 - 03/01/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Kayhan Kalhor, orfèvre iranien de la vièle à quatre cordes, le kamantché, garde de ses voyages le goût du métissage et de la rencontre. Avec le Turc Erdal Erzincan, considéré comme le plus grand joueur de baglama, un luth à manche long ou court dérivé du saz, il propose une rencontre inédite entre musique perse et musique turque. Leur duo d'exception a envoûté le public du Festival d'Art de Huy, avec d'éblouissantes improvisations. Suspendons le temps...

Émission Le Monde est un Village