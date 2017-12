Que peut bien pousser l’un et l’autre dans une même direction, qu’est ce qui peut réunir artistiquement des artistes à priori bien différents ? L’un fait un pas vers l’autre et cela débouche sur une création originale. Exemples avec Vincent Segal et Piers Faccini, Papa Noël et Papi Oviedo, Dina El Wedidi et Glenn Tilbrook ou Guo Gan et Aly Keita…

Émission Le Monde est un Village