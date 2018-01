Le Monde est un Village - Concert The Folk Messengers - Huy 2017 - 01/01/2018

Trois talentueux musiciens de la scène folk contemporaine franco-italienne composent The Folk Messengers. La virtuosité de la guitare d'Anthony Jambon, la mystérieuse finesse de la trompette de Camille Passeri et l’énergie incroyable de l’accordéon de Simone Bottasso s’assemblent tout naturellement. De leurs racines musicales populaires à la passion du jazz ils extraient un répertoire original d'airs traditionnels et de compositions, arrangés avec élégance et une touche toute personnelle

Émission Le Monde est un Village