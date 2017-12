Le Monde est un Village - Concert Belem and the MeKanics - Huy 2017 - 29/12/2017

Didier Laloy et son accordéon diatonique, Kathy Adam et son violoncelle… et l'orchestre mécanique de Walter Hus sont comme par miracle entrés dans la salle de l’église Saint Mengold. Et l’accordéoniste réalise un grand rêve: jouer, entouré de musique mécanisée. Nous avons enregistré cette expérience hors du commun de Belem & the MeKanics, qui plonge le spectateur au centre d’un tourbillon sonore majestueux…

Émission Le Monde est un Village