Le Monde est un Village - Concert Nicolas Hauzer - Huy 2017 - 28/12/2017

Comme le Festival d’Art de Huy, le violoniste Nicolas Hauzeur célèbre ses 20 ans... de passion pour les musiques du monde et en particulier celles de l’Europe de l’Est, devenue au fil des ans et des rencontres musicales sa seconde patrie. Pour ce concert Carte Blanche, Nicolas s’est entouré de musiciens et amis. Ancré depuis 20 ans dans des univers festifs et traditionnels, il en fera sa couleur principale autour des répertoires balkaniques, colorés de rythmes brésiliens

Émission Le Monde est un Village