Le Monde est un Village - Concert Duo Redi Hasa - Maria Mazzotta - Huy 2017 - 27/12/2017

La voix de l’Italienne Maria Mazzotta et le violoncelle de l’Albanais Redi Hasa nous ont donné des frissons l’été dernier ! Émotion et sensibilité à fleur de peau, mais aussi humour et complicité pour cette rencontre entre la tradition vocale et musicale du sud de l’Italie et les sonorités mystiques des Balkans. Le duo a définitivement conquis tout le monde au Festival d’Art de Huy...

Émission Le Monde est un Village