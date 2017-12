Le Monde est un Village - Concert Aurélie Charneux - Nemorosa - Huy 2017 - 25/12/2017

La clarinettiste Aurélie Charneux a proposé au printemps le répertoire de Lucy Nemorosa – La Mère de nos Mères (Prem1ère Esquisse 2017). Quelques mois plus tard, le projet a mûri et voici Aurélie sur la scène du Festival d’Art de Huy avec ses complices Marine Horbaszewski, Stephan Pougin, Mélodie Moureau et Maïa Chauvier. Une implication totale pour ce projet très personnel qui mêle poésie, musique et chant dans une ode à notre lointaine ancêtre, Lucy...

Émission Le Monde est un Village