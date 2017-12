Kimmo Pohjonen, Richard Galliano, Tuur Florizoone, Anne Niepold… Le point commun entre ces artistes est bien sûr l’accordéon. Voyage musical dans la galaxie des accordéons chromatiques et diatoniques ce mercredi, avec sensibilité, passion… et surprises ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village