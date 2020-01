Le Monde est un Village : Let's Art Lebanon / Novilunio : Duo Hasa-Mazzotta sur Auvio

La 8ème édition du festival Let's Art, aura lieu ces 15 et 16 décembre au Senghor, Etterbeek. Il sera consacré cette année au Liban, pays voisin d'une Syrie dévastée dont il abrite plus d'1,5 millions de réfugiés... Nous en parlons avec Pascal De Gendt Focus CD `Novilunio' de Redi Hasa et Maria Mazzotta - Nouvelle collaboration entre le musicien albanais et la chanteuse italienne. Un moment de grâce, de quiétude, de bonheur bienvenu en cette fin d'année. Notre enregistrement de leur concert à Huy sera diffusé le mercredi 27 décembre Photo : Olivier Papegnies Présentation : Didier MELON