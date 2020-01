Le Monde est un Village : Focus CD: ‘Gaia Musica Vol.2’ de DJ Tudo E Sua Gente De Todo Lugar et ‘Groovy Guzheng’ de Phonix featuring SangKa sur Auvio

Focus CD: ‘Gaia Musica Vol.2’ de DJ Tudo E Sua Gente De Todo Lugar – Le dernier disque en date de Dj Tudo marque une connection entre Brésil et Maroc, deux pays frères, musicaux et rythmiques, enjoués et spirituels. Entre septembre 2015 et avril 2017, Tudo s’est rendu dans différents studios à Sao Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Tilburg, Amsterdam, Paris, Agadir, Casablanca et Bruxelles pour un enregistrement avec des musiciens gnawas Focus CD: ‘Groovy Guzheng’ de Phonix featuring SangKa – Les quatre musiciens danois de Phonix ont rencontré en 2014 à Beijing SangKa, joueuse de guzheng (instrument à cordes chinois). Trois années plus tard ils se sont retrouvés en studio pour enregistrer des traditionnels chinois, des pièces folk danoises, des compositions ou des improvisations. Le résultat est enjoué, teinté de bon groove et livré avec virtuosité Présentation : Didier MELON