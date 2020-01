Le Monde est un Village : Focus CD : Tribute to Ngiouga Dieng de Orchestra Baobab / Kidal de Tamikrest sur Auvio

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus CD : Tribute to Ngiouga Dieng de Orchestra Baobab / Kidal de Tamikrest\par Le groupe sénégalais Orchestra Baobab nous donne de nouvelles couleurs avec un CD qui rend hommage au regretté chanteur de la formation de Dakar, Ndiouga Dieng \par Direction le désert malien et la ville de Kidal. La tradition touarègue est bien présente sur Kidal, 4ème album studio de Tamikrest, tout comme la guitare électrique, mais aussi l\rquote espoir et le rêve…\par \par Présentation : Didier Mélon\par }