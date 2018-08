LE MONDE EST PETIT. Bernard DELATTRE, correspondant RTBF à Tokyo. Comme de nombreuses régions du globe, le Japon connaît des étés de plus en plus chaud. Il y a fait le mois dernier jusqu’à 41 dégrées. Tokyo accueillera dans deux ans les jeux olympiques. Les Japonais cherchent des solutions pour que la santé des athlètes et des spectateurs ne soit pas mise en danger par ces conditions climatiques extrêmes.