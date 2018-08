Le monde est petit - La dégradation du mur des lamentations - 21/08/2018

LE MONDE EST PETIT. Daniele KRIEGEL, correspondante RTBF à Jérusalem. Un bloc de pierre de 400 kg s'est détaché du Mur des lamentations et est tombé sur l'espace de prière mixte, heureusement sans faire de victimes. Les spéculations portant sur un message divin se multiplient, y compris sur le fait qu'il s'agirait d'un signe d'une rédemption imminente. Pour les ingénieurs et archéologues , les raisons sont plus techniques et doivent servir de signe d'alarme concernant l'état des sites archéologiques de la vieille ville.