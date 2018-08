Le mois dernier, le barrage Xe-Pian Xe-Nam Noy (prononcé Sépian Sénamnoy) s’est effondré dans le sud du Laos, entraînant la plus grave inondation depuis des décennies. Au moins 27 personnes sont mortes, et des centaines sont toujours portées disparues. Des eaux qui traversent les frontières et continuent de se déverser au Nord-Est du Cambodge. Notre correspondante au Cambodge Eléonore Sok.