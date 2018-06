Dix-sept candidats hommes aux élections municipales dans l'Etat de Oaxaca, au sud du Mexique, ont simulé être des candidats transsexuels et transgenres afin de remplir les quotas de genre imposés aux partis et donc se déclarer comme femmes. Certains d'entre eux sont mariés et ont des enfants.



Les détails de notre correspondante, Emmanuelle Steels