Le monde est petit - Amandine Alexandre - 30/04/2018

550 000 enfants britanniques, nés dans les Antilles britanniques alors colonies anglaises, sont venus après la Seconde Guerre mondiale reconstruire le Royaume-Uni. En échange, ils ont bénéficié le droit de rester y vivre. Mais depuis 2012, ces personnes sont victimes de la politique anti-immigration illégale mise en place par Theresa MAY. Croyant, de bonne foi, être citoyens britanniques, ces migrants n’ont jamais fait la démarche d’être naturalisés et n’ont aucun document prouvant qu’ils sont bien entrés légalement au Royaume-Uni. Et toutes les cartes d’enregistrement de l’époque ont été ma