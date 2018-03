Le monde est petit - Les passeports brésiliens de la famille dirigeante nord-coréenne. -...

Ce sont des documents rares que l’agence de presse anglaise Reuters a publié : des passeports brésiliens, délivrés dans les années 90, et qui présentent les photos de l’actuel dirigeant nord coréen, jeune étudiant, et de son défunt père. Des passeports délivrés à la famille Jong Il sous des faux noms et vraisemblablement pour voyager de manière incognito en Europe. Les explications d'Anne Vigna, notre correspondante au Brésil.