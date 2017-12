Danièle KRIEGEL, correspondante RTBF en Israël, nous parle de Novy God, le nouvel an russe, de plus en plus célébré en Israël. Pas seulement par des originaires de l’ex-URSS ou leurs enfants, mais par des Israéliens qui adorent cette façon de célébrer le passage à la nouvelle année du calendrier grégorien.