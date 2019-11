Le Mug - Invité 2 : Tout le mois de novembre en Wallonie et à Bruxelles ! sur Auvio

Lancement du Mois du Doc ce 1er novembre avec une nouvelle fois des questions de société qui nous concernent tous. Qu’ils soient courts, moyens ou longs, ce sont 113 films belges programmés pour 187 séances. 35 films sont des productions de 2019.99 séances seront accompagnées par des réalisateurs·trices, dans des associations, des centres culturels, des bibliothèques mais également dans des prisons à Liège ou à Namur et peut-être même chez votre voisin. Créé à l’initiative et organisé par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Mois du Doc vise à promo