Le Mug - Invité 2 : Un mois riche en cinéma, jeux vidéo, conférences et événements sur Auvio

Lancement du mois de l’intelligence artificielle au Quai10. Le lancement du mois de l'Intelligence artificielle aura lieu ce samedi 05/10 au Quai10 Charleroi. L'occasion de fêter le début d'un mois riche en cinéma, jeux vidéo, conférences et événements autour de cette thématique qui s'ancre profondément dans notre société moderne. On le découvre avec Céline Hupe : responsable et programmatrice du département cinéma du Quai10 » Elle a programmé ce mois thématique.