Le Meilleur des Mondes : Episode 8 - La planète des singes de Pierre Boulle sur Auvio

C’est mercredi, on retrouve votre série Le Meilleur des Mondes, proposée par Marie Vancutsem… Chaque semaine on explore un grand roman d’anticipation du 20e siècle, et on voit comment il résonne dans notre présent. Le roman d’aujourd’hui est plutôt de l’ordre de la science-fiction, et il est mondialement connu. Il s’agit de « La Planète des singes », de l’écrivain français Pierre Boulle, sorti en 1963. C’est un texte qui a inspiré énormément de déclinaisons : un premier film en 1968, véritable succès cinématographique. Mais il y aussi eu des séries, de nouveaux films, des BD, des jeux vidéo… C’est une histoire qui inspire, visiblement, et c’est peut-être bien parce qu’elle fait écho à des questions fondamentales…Allez, on se lance, et on commence, comme chaque semaine par un extrait et le résumé du livre…

