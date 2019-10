Le Meilleur des Mondes : Episode 7 - Minority Report de Philip K. Dick sur Auvio

C’est l’heure de retrouver Le meilleur des mondes, votre série du mercredi qui explore les grands romans d’anticipation du 20e siècle…Et qui constate que bien souvent, ces livres résonnent aujourd’hui avec une étonnante pertinence. Aujourd’hui, Marie Vancutsem et Tom Van Den Broeck vous font découvrir ou redécouvrir « Minority Report », de l’auteur américain Philip K. Dick. « C’est un film de Steven Spielberg, avec Tom Cruise », me direz-vous ! En effet, le film est sorti en 2002… mais il est inspiré d’une nouvelle qui elle, a été publiée pour la première fois en 1956. Et dans cette histoire, on a quasi oublié ce qu’était un crime…