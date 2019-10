Le Meilleur des Mondes : Episode 6 - The Handmaid’s tale de Margaret Atwood sur Auvio

Le meilleur des mondes… C’est votre série du mercredi, proposée par Marie Vancutsem. Et ce matin, on va revenir sur un roman d’anticipation sorti en 1985, et écrit par Margaret Atwood… Il s’agit du livre « The Handmaid’s tale », en français « La servante écarlate ». Peut-être connaissez-vous la série américaine du même nom, adaptée du roman, avec Elisabeth Moss comme actrice principale. Une série unanimement saluée par la critique et qui a reçu de nombreux prix. Et pour cause. C’est une histoire qui résonne étrangement dans notre époque, vous allez l’entendre…