Le Meilleur des Mondes : Episode 5 - Le meilleur des Mondes d’Aldous Huxley sur Auvio

Votre série Le Meilleur des Mondes explore la façon dont résonnent les grands romans d’anticipation du vingtième siècle aujourd’hui…

Et ce matin, focus sur LE livre qui a donné son titre à la série : « Le meilleur des mondes », d’Aldous Huxley.

C’est un livre qui sort en 1931, au Royaume-Uni. Contrairement à tous les livres dont on vous parlé jusqu’ici, pas d’ambiance oppressante… Car Aldous Huxley joue avec l’humour pour décrire ce « meilleur des mondes ».

Et cette ironie donne en fait beaucoup de puissance au récit, et au message. Qui est lui, sombre et glaçant.