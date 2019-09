Le meilleur des mondes - Episode 2 - Un bonheur insoutenable - 11/09/2019

La série « Le meilleur des mondes » explore les grands romans d’anticipation du 20e siècle et la façon dont ceux-ci résonnent dans notre réalité d’aujourd’hui… On vous a parlé de 1984 de George Orwell la semaine passée, aujourd’hui place à un roman beaucoup moins connu, mais tout aussi fascinant. Il s’agit du livre « Un bonheur insoutenable » d’Ira Levin, un écrivain américain (« lévine »), et il a été publié en 1970 Ira Levin va imaginer un monde où tous les individus prennent un traitement médicamenteux hebdomadaire pour être heureux. Une série proposée par Marie Vancutsem.