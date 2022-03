Michel GASSEE sur les questions énergétiques, l’un des objectifs clés de l’Union européenne était, et est encore, d’assurer la sécurité d’approvisionnement ET de le faire à un prix abordable. Est-ce qu’à la lumière de la flambée des prix de l’énergie et des menaces sur notre approvisionnement en gaz, cette stratégie est un échec ? Pas forcément…