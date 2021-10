Le marché matinal : Le déploiement du réseau en fibre optique en Belgique. sur Auvio

Michel GASSEE nous parle du déploiement du réseau en fibre optique en Belgique. Objectif : plus de 4 millions de foyers connectés à l’horizon 2028. Proximus à prévu d’investir 5 milliards d’euros pour déployer ce réseau dans les zones les plus denses du pays. Pour les zones moins denses en Wallonie, la tâche va incomber à Unifiber (une coentreprise réunissant Proximus et Eurofiber) qui va connecter 500.000 foyers wallons. Son premier chantier a commencé il y a quelques semaines à Waterloo.