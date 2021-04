Après les perturbations des chaînes d’approvisionnement, et l’explosion des ventes en 2020 partout en Europe, le marché n’est toujours pas stabilisé. Les délais de livraison se comptent en mois. Et pire, une pénurie de pièces de réparation se profile. Bastien RANSCHAERT a ouvert son magasin de vélos « Manneken Fiets » il y a presqu’un an, en pleine crise sanitaire. Un pari gagnant, mais à double tranchant.