Le marché matinal : La nouvelle mouture de l’indice BEL 20 à la Bourse de Bruxelles sur Auvio

Deux sociétés cotées vont quitter l’indice (Barco et ING). Barco parce que sa valeur a trop baissé pour rester dans l’indice phare de notre Bourse, ING parce que cette banque est décidément trop néerlandaise. A leur place, le fabricant de puces électroniques Melexis et le gestionnaire de réseau électrique Elia. Et pour comprendre l’importance que revêt pour ces sociétés le faite d’appartenir – ou pas – à l’élite boursière du pays, interview avec Catherine Vandenborre, la directrice financière d’Elia.