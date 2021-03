Relance de l’industrie wallonne. Et si on produisait de l’hydrogène à partir du gaz…de nos anciennes mines ? Le projet est porté par le centre de recherche Materia Nova (à Mons) et rassemble un consortium d’industriels. Quand les vestiges industriels deviennent une solution énergétique. Interview avec Luc Langer, directeur de Materia Nova.