Relance de l’industrie wallonne : des acteurs industriels se regroupent pour créer une filière hydrogène en Wallonie. Surtout dans l’aéro et le spatial (qui se portent mal pour l’instant) avec un objectif : Prendre des compétences dans un secteur et les mettre dans un autre. Du spatial vers… le civil : automobile, train, machines de chantier, etc. Avec quels débouchés ? Interview avec Jérome d’Agruma de chez Calyos.