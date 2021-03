Le marché matinal : Comment l'industrie lourde fait face au défi du CO2 sur Auvio

Semaine « Relance de l’industrie wallonne » dans le Marché Matinal. Ce lundi, « décarbonation ». Comment « l’industrie lourde » : chaux, ciment, verre, et acier, fait face au défi du CO2. La grande difficulté : ce sont les émissions de CO2 inévitables, liées aux processus de production. La bonne nouvelle ? La Wallonie est pionnière internationale en matière de Capture et Utilisation du CO2. Itw avec Jean-Yves Tilquin, Responsable recherche et développement chez Carmeuse, et vice-président de CO2 Value Europe.