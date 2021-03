Le marché matinal : Les accords entre géants pharmaceutiques sont-ils historiques ? sur Auvio

Séquence consommateur, salarié, assuré, boursicoteur,... Maxime PAQUAY - Les annonces d’accords entre géants pharmaceutiques pour augmenter la production du vaccin contre le Covid 19, n’en finissent pas de tomber. « C’est le genre de collaborations entre entreprises que nous avons vu durant la seconde guerre mondiale », a commenté le Président US Joe Biden. Pourquoi a-t-il tort ? Et surtout, qu’est-ce que ça dit du rapport entre privé et public aujourd’hui ? Itw Kenneth Bertrams, historien de l’économie à l’ULB.