Le marché matinal : Yaourt et pognon sur Auvio

Le CEO de Danone, Emmanuel Faber, fait face à une fronde de plusieurs actionnaires qui veulent son départ. Ces fonds fustigent les résultats financiers de Danone, jugés trop faibles : chiffre d’affaires, marges, et cours de bourse seraient trop bas. Des exigences de rentabilité immédiate qui entrent en contradiction avec les objectifs de développements à long terme de Danone. Le conseil d’administration de ce lundi soir s’annonce pour le moins tendu (voir son issue). Concilier l’intérêt de l‘entreprise et les intérêts des actionnaires, c’est possible ?