Le marché matinal : Malgré la crise, des entreprises voient le jour sur Auvio

En Belgique, malgré le Covid, plus d’entreprises ont été créées en 2020 qu’en 2019. Le Covid a-t-il tué la création d’entreprises ? Nenni ! Malgré trois mois de net plongeon en mars-avril-mai, lors du premier confinement, la création d’entreprises…a été plus dynamique en 2020 que lors des dernières années. Qu’est-ce qui se cache derrière cette tendance ? Entre surprise, espoir et inconnues : remise en perspective, avec Pierre-Nicolas Swab et Chantal Kegels.