Le marché matinal : Hausse des prix des carburants sur Auvio

Michel GASSEE nous parlera carburants demain matin. Les prix à la pompe retrouvent ce jeudi leur niveau de février 2020. Il aura donc fallu un an pour effacer la chute des prix de l’essence et du diesel liée à la crise économique et sanitaire. Derrière cette hausse des prix sensible, un fort rebond du pétrole, qui bénéficie à la fois de la reprise économique et de l’accord entre les pays exportateurs de pétrole qui limitent leur production.