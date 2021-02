Une lourde incertitude plane au-dessus des indépendants et PME qui vont devoir vendre un bien immobilier pour cause de faillite (ou pour survivre) : la « funding loss ». Quand un crédit est arrêté avant terme, c’est ce que la banque récupère, ponctionne, en intérêts non perçus sur la durée restante du crédit. Des sommes parfois ahurissantes. Témoignage et décryptage.