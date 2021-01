La fiscalité sur les voitures de société évolue-t-elle assez rapidement pour atteindre l’objectif fédéral de neutralité carbone en 2026 ? Les voitures salaires vont coûter plus cher en 2021, c’est un fait - le secrétariat social SDWorx a fait ses calculs. Mais le changement pour cette année se révèle plutôt marginal. Et le doute est donc plus que permis. On en parle avec Valérie t’Serstevens, consultante.