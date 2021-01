Le marché matinal : regards sur 2021 sur Auvio

Cette semaine, regards sur 2021. L’optimisme du manager de l’année. Fabien Pinckaers patron et fondateur d’Odoo est le 36eme manager de l’année. Et il nous annonce une année 2021 « prospère, peut-être comme jamais ». Vraiment ? Il faut dire que sa boîte a connu une croissance de « seulement » 54% (sic) en 2020. Le CEO d’Odoo, seule pépite numérique wallonne, le reconnaît quand même : dans le domaine, il va falloir cravacher pour rattraper le retard.