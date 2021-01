Le marché matinal : Regards sur 2021 sur Auvio

Cette semaine, regards sur 2021, avec ce mardi, Philippe Donnay, Commissaire au Plan. « Le problème ? Les investissements publics ne votent pas aux prochaines élections ». La crise du Covid nous a déjà coûté cher. Des milliards d’euros. 42 milliards pour l’économie belge. 30 milliards rien que pour les finances publiques, qui ont assuré l’essentiel des « pertes » selon les dernières estimations du Bureau du Plan. Et maintenant ? « Il va falloir arrêter de dépenser…et investir. Arrêter d’aider tout le monde, et avoir une stratégie de sortie des aides. Et investir dans la base économique – et