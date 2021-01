Le marché matinal : Regards sur 2021 sur Auvio

Cette semaine, regards sur 2021. L’économie du « monde d’après » est-elle un mirage ? Réponse avec Sybille MERTENS, professeure d’économie sociale à l’Université de Liège. L’économie de demain sera-t-elle plus durable que celle d’hier ? Il y a selon elle des raisons de se réjouir, la prise de conscience a lieu : l’économie sociale peut servir de modèle pour rendre plus durables les PME belges. Mais « pour que le monde d’après ne soit pas celui d’avant en pire », il manque, nous dit-elle…une vision politique et un pilotage des changements macro-économiques.