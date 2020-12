Le marché matinal : La différence entre les indépendants sur Auvio

Séquence consommateur, salarié, assuré, boursicoteur,...

Pourquoi est-ce si compliqué de considérer qu’un indépendant n’est pas l’autre ? Depuis le début de cette crise, la différence entre employés a été clairement marquée. Il y en a qui perdent des revenus et d’autres non. Ceux qui télétravaillent, et ceux qui sont sur le terrain. Pour les indépendants, aucune différence ou presque. Ils restent « les indépendants ». Et les aides qui leurs sont octroyées le sont principalement dans une logique de forfait. Avec probablement de lourdes conséquences pour certains d’entre eux.